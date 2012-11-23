Prefeitura abre prazo para cadastro e atualização do Passe Livre Estudantil

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre no dia 20 de janeiro de 2026 o período para cadastro e atualização do Passe Livre Estudantil. O prazo segue até 10 de abril de 2026.

Os estudantes que ainda não possuem o benefício devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação para realizar o cadastro. Já os alunos com passe livre ativo devem procurar a Viação Cidade de Paranavaí (VCP), localizada na Praça Brasil, no terminal, para a atualização dos dados.

Para o atendimento, é necessário apresentar a seguinte documentação:

Cópia do RG e CPF do aluno;

Cópia da declaração de matrícula atualizada;

Comprovante de residência atualizado, com no máximo três meses;

Cópia da certidão de nascimento do aluno, nos casos em que não possuir RG ou CPF;

Cópia do RG e CPF do responsável, para alunos que não possuem RG ou CPF;

Foto 3x4 recente do aluno.

A Secretaria de Educação explica que, após o período estabelecido, conforme determina a legislação, o benefício passará a ser concedido apenas com desconto de 50% no transporte coletivo.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura, pelo link: https://paranavai.atende.net/ged/r/7887F0A77939BCD66A4F1886D09326AB9C95C5CC

A Secretaria Municipal de Educação fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1596, Centro. O atendimento ao público é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí