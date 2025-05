Prefeitura de Paranavaí entrega mais de 8 mil kits escolares para alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Paranavaí realizou, nesta quarta-feira (30), a entrega de 8.200 kits escolares para os alunos das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Cada kit contém uma mochila, uma camiseta, um estojo, uma bermuda para os meninos e uma bermuda-saia para as meninas.

A primeira entrega oficial aconteceu na Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral. Segundo a secretária de Educação, Wanessa Durante, a padronização dos uniformes traz benefícios tanto para as instituições quanto para as famílias.

“O uniforme escolar é de suma importância para nossos alunos da rede, trazendo benefícios em relação ao conforto das crianças e para as instituições escolares, padronizando a identificação, dando referência às mesmas e contribuindo com as nossas famílias. Estou muito feliz, juntamente com nosso prefeito, em também proporcionar a entrega das mochilas e estojos”, afirmou.

Uniforme de inverno será entregue em breve

Wanessa também adiantou que, até o fim do mês de maio, os estudantes receberão um segundo kit, com o uniforme de inverno e tênis. “Os agasalhos e os calçados já chegaram e, neste momento, nossas equipes estão recolhendo a numeração de cada aluno para que possamos realizar a entrega”, explicou a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí