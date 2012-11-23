Prefeitura distribui materiais paradidáticos para qualificar o ensino na rede municipal

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na quinta-feira (9) a entrega de materiais paradidáticos voltados às áreas de Ensino Religioso, Relações Étnico-Raciais, Prevenção ao Bullying e Educação Financeira. Os conteúdos serão destinados a todos os alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal. A entrega oficial aconteceu na Escola Municipal Cecília Meireles, representando as demais instituições.

Os materiais foram adquiridos pelo município para complementar os conteúdos já ofertados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), que prioriza as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

“A Secretaria é parceira das escolas e dos professores, principalmente no processo de aprendizagem dos alunos. Tenho certeza de que esses materiais vão contribuir para o desenvolvimento das crianças”, explicou a secretária municipal de Educação, Wanessa Durante.

“Os livros são relevantes e estão alinhados à BNCC, o que ajuda a organizar melhor o trabalho pedagógico em sala”, comentou a diretora da escola, Elis Regina Gonçalves Lima. “Os livros também facilitam bastante as atividades do dia a dia. São materiais de qualidade, que os alunos vão aproveitar muito”, completou a professora Maria Clara Simonetti Pires.

De acordo com a Secretaria de Educação, os livros vão permitir um trabalho mais aprofundado dos conteúdos, garantindo maior qualidade no desenvolvimento das competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí