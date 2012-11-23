Prefeitura e Unespar promovem curso gratuito sobre preparo seguro de alimentos com e sem gluten

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Vigilância em Saúde, em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), promove no dia 10 de setembro, um curso gratuito sobre boas práticas para o preparo de alimentos com e sem glúten na mesma cozinha.

A capacitação será realizada a partir das 14h, no auditório da Unespar, Campus Paranavaí, localizado na Av. Gabriel Esperidião, s/n.

O curso é voltado a donos de restaurantes, cozinheiros e demais profissionais da área de alimentação que desejam aprender como adaptar o ambiente e os processos de suas cozinhas para atender de forma segura pessoas com doença celíaca.

Com cuidados simples, é possível evitar a contaminação cruzada e oferecer refeições seguras sem a necessidade de uma cozinha exclusiva.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/M8CD2DWLEBbhYg9Y8

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí