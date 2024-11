Pretensão de novas matrículas para crianças que ainda não frequentam rede municipal devem ser feitas de 18 a 22 de novembro

A Secretaria de Educação de Paranavaí vai abrir na próxima semana o período de pretensão de novas matrículas para crianças que já estão na idade obrigatória de estudar, mas ainda não frequentam nenhuma instituição de ensino da rede municipal. As novas matrículas podem ser feitas para alunos que vão ingressar no Infantil 4 e 5 e ainda não estão inseridas na rede pública municipal; alunos que querem transferência da rede particular para a rede municipal de ensino; ou alunos que estão vindo morar em Paranavaí, transferidos de outras cidades.

No período de 18 a 22 de novembro, os responsáveis devem procurar a instituição em que desejam a matricula para fazer a pretensão da vaga. Os documentos necessários para esta pretensão são: cópia da Certidão de Nascimento, cópia da Fatura da Copel (se não estiver no nome do responsável, junto deverá vir algum comprovante de endereço no nome do mesmo) e Declaração de Matrícula e Frequência (para as crianças que já estão estudando).

No período de 25 a 29 de novembro, as instituição devem analisar as pretensões de novas matrículas, a fim de verificar se há vagas suficientes para as pretensões. Assim que terminar essa análise, a instituição deverá entrar em contato com os responsáveis para comunicar se a criança foi ou não contemplada com a vaga. Se a criança não foi contemplada, será comunicado ao responsável para que procure a Secretaria Municipal de Educação para que seja feita a busca de vaga para essa criança.

No período de 2a 16 de dezembro haverá o agendamento e efetivação das novas matrículas.

O critério para classificação dos alunos será conforme Decreto Municipal Nº 26.413/2024, na seguinte ordem:georreferenciamento;aluno que se encontra em situação de vulnerabilidade social;aluno que se encontra em desigualdade econômica;aluno que já possui irmão matriculado na instituição;demais alunos conforme vagas e interesse dos pais e/ou responsáveis.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí