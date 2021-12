Processo Seletivo dos cursos superiores do IFPR - Campus Paranavaí está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2022 do IFPR, que seleciona candidatos aos cursos de graduação presenciais oferecidos pela instituição. Estão disponíveis 2.637 vagas em campi de 20 cidades do estado. Veja todos os detalhes no .

A seleção de candidatos será realizada mediante realização de provas presenciais simultaneamente nas cidades dos campi que oferecem os cursos no dia 06 de março de 2022.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de janeiro, na página da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).

Os interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem formalizar o pedido até o dia 31 de dezembro de 2021. A taxa de inscrição tem um custo de R$ 50.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site da banca organizadora. É imprescindível que o candidato tenha CPF próprio para realizar a inscrição.

Cursos superiores

A seleção de candidatos será realizada mediante a realização de provas presenciais que avaliam os conhecimentos do Ensino Médio.

Os cursos superiores presenciais do IFPR são ofertados nas formas:

– Bacharelado – possui organização curricular voltada à formação científica e humanística, conferindo ao diplomado conhecimentos em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel;

– Licenciatura – possui organização curricular que habilita plenamente o profissional a atuar como professor na educação básica, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, com o grau de licenciado;

– Tecnologia – possui organização curricular estruturada a partir de eixos tecnológicos, habilitando o diplomado a atuar em áreas profissionais específicas nas quais sejam exploradas diferentes tecnologias, com o grau de tecnólogo.

O IFPR-Campus Paranavaí oferta 3 cursos superiores GRATUITOS para a comunidade:

– Licenciatura em Química (4 anos – noturno);

– Engenharia de Software (4 anos – integral);

– Engenharia Elétrica (5 anos – integral).

Inclusão social

O Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas à inclusão social.

60% do total de vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita (R$ 1.650) e 50% serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e demais candidatos.

No Anexo II do edital é possível conferir um quadro explicativo sobre o sistema de cotas adotado pelo IFPR.

Além das vagas acima descritas, o IFPR ainda destina 10% do total das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% do total das vagas aos candidatos autodeclarados indígenas; e 5% aos candidatos com deficiência;

Os 20% restantes do total de vagas são destinados à ampla concorrência.

Acesse todas as informações no edital e na página do Processo Seletivo.

Fonte: IFPR - Paranavaí