Professora de Paranavaí ganha prêmio nacional do projeto Ler e Pensar

A professora Eliana Mayara Mendes Martelli, do CMEI Menino Davi de Paranavaí, foi uma das quatro premiadas a nível nacional no projeto Ler e Pensar (LeP), realizado pela Gazeta do Povo e pelo Instituto GRPCOM. O trabalho sobre alimentação saudável, desenvolvido ao longo do ano com a sua turminha em sala de aula, foi escolhido entre projetos de mais de 1.000 cidades brasileiras participantes do LeP como o vencedor da categoria Educação Infantil.

“Eu estou muito feliz, especialmente por este ser o meu primeiro ano como servidora concursada efetiva do município. Amar o trabalho que fazemos com certeza faz toda a diferença. E muito mais do que ganhar este prêmio, o que nos deixa ainda mais gratos é ver o resultado do projeto na vida das nossas crianças, ver os pais comentando sobre as mudanças para hábitos alimentares mais saudáveis em casa. A gente se sente fazendo parte da construção de cidadãos melhores”, agradeceu, emocionada, a professora Eliana Mayara.

A cada ano, o projeto Ler e Pensar distribui o prêmio Professor do Ano para quatro profissionais da Educação de escolas públicas de todo o Brasil, um em cada nível de ensino, sendo que EJA e Educação Especial, concorrem na etapa de ensino que correspondem. A professora Eliana Mayara Martelli, de Paranavaí-PR, venceu a categoria Educação Infantil. Os outros educadores premiados foram: Flávia Renata Chaves Da Silva, de Curitiba-PR (Ensino Fundamental I); Náyra Rafaéla Vido, de Limeira-SP (Ensino Fundamental II); e João Camargo Krames, de Chapecó-SC (Ensino Médio).

Como premiação, a professora Eliana Mayara ganhou um notebook, que foi entregue pela gestora administrativa do Instituto GRPCOM em Paranavaí, Luciane Travain. A conquista foi comemorada também pela secretária de Educação do município, Adélia Paixão; pelo vice-prefeito Pedro Baraldi; pela diretora do CMEI Menino Davi, Juliana Boaretto Rodrigues; e pela coordenadora pedagógica do Centro, Ana Cláudia.

Sobre o Ler ePensar – Realizado pela Gazeta do Povo e pelo Instituto GRPCOM, o Ler e Pensar foi criado em 1999 e em seus 23 anos de atuação já beneficiou 3.319 professores e cerca de 120 mil estudantes em 1.016 cidades atendidas de todos os estados do Brasil, transformando a educação por meio da mídia jornal e de sua proposta de educomunicação.

Ao longo das últimas duas décadas, o projeto se atualizou constantemente. Em 2017, ao completar 18 anos, o Projeto se tornou totalmente digital. Dessa forma, além de cumprir os objetivos iniciais, o LeP passou a acompanhar as tendências educacionais e contribuir com a criação da cultura de uso seguro e responsável das tecnologias digitais nas escolas.

Já em 2020, outra novidade veio aumentar ainda mais o impacto do projeto: o LeP, que antes acontecia apenas no Paraná, ampliou seu alcance para atender a todo o Brasil, além de incluir a educação infantil, permitindo então a participação de qualquer professor da Educação Básica.

E finalmente, em 2021, surgiu a ConectaLeP, uma comunidade exclusiva para os professores do LeP. Nela os professores encontram materiais de apoio, acessam todos os benefícios do projeto e podem interagir compartilhando suas práticas, curtindo e comentando projetos dos colegas, conversando através do chat e do fórum, além de receberem reconhecimento e concorrerem a premiações ao longo do ano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí com informações de lerepensar.com.br