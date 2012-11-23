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Projeto Monteiro Lobato leva literatura, arte e imaginação para escolas municipais

Publicado em 27 de Maio de 2026

  

Os personagens criados por Monteiro Lobato continuam presentes no imaginário de diferentes gerações. Em Paranavaí, as histórias do autor brasileiro ganharam espaço nas escolas municipais por meio do Projeto Monteiro Lobato - Edição 2026, desenvolvido com alunos da Educação Infantil ao 5º ano.

Durante o ano letivo, os estudantes participam de contação de histórias, dramatizações, saraus, produções culturais, pinturas, desenhos, colagens, exposições e apresentações artísticas inspiradas nas principais obras do escritor. Os professores também trabalham leitura, escrita, oralidade e interpretação de textos literários.

As apresentações e exposições começaram a ser realizadas no mês de maio, envolvendo alunos, professores e a comunidade escolar. Os trabalhos desenvolvidos nas unidades de ensino serão apresentados em diferentes momentos ao longo de 2026.

“O contato com a literatura na infância desperta criatividade, imaginação e contribui diretamente no desenvolvimento da leitura e da escrita. O projeto permite que os alunos tenham experiências culturais dentro da escola de forma leve, participativa e muito significativa”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Wanessa Durante.

O projeto também conta com atividades voltadas às expressões artísticas e culturais, aproximando os estudantes das obras de Monteiro Lobato, por meio de experiências realizadas dentro das salas de aula e nos espaços escolares.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






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