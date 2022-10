Rematrículas de alunos nas creches e escolas municipais podem ser feitas até 11 de novembro

Começa na segunda-feira, dia 24 de outubro, e vai até o dia 11 de novembro o período de rematrículas nas creches e escolas municipais de Paranavaí. As rematrículas são válidas para alunos já matriculados na rede municipal no ano letivo de 2022 e que prosseguirão seus estudos na mesma instituição de ensino no ano letivo de 2023.

A rematrícula deve ser confirmada por um responsável pela criança, conforme cronograma de agendamento elaborado pelas equipes dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados e escolas municipais. Cada instituição já encaminhou um bilhete para os responsáveis com o timbre do CMEI, CEI ou escola, contendo o horário para o atendimento.

Segundo normativas da Secretaria Municipal de Educação, é obrigatório o preenchimento e a assinatura (por parte do responsável pela criança) do Formulário de Rematrícula e apresentação dos seguintes documentos: uma fatura original e atualizada da Copel (de até 2 meses); Declaração ou Atestado de Vacinação; e um número de telefone para contato, além de outras atualizações cadastrais que forem necessárias. Para os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), também é solicitada uma cópia do CPF dos responsáveis pela criança e cópia da Folha do CadÚnico para os alunos que possuem Auxílio Brasil. Todas as informações são cadastradas no SERE (Sistema Estadual de Registro Escolar).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí