Sala do Empreendedor abre inscrições para capacitações sobre vendas e pós-vendas

A Sala do Empreendedor de Paranavaí está com inscrições abertas para duas capacitações simultâneas, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 20 de outubro. As capacitações gratuitas de Vendas e Pós-Vendas acontecerão às 14h e às 16h, respectivamente, no auditório do SEBRAE.

Para se inscrever na capacitação de Vendas, basta preencher o formulário on-line disponível no link https://forms.office.com/r/1f1hK2s8FE. Já para se inscrever no curso de Pós-Vendas, o link é o https://forms.office.com/r/rvHci4hr5W. Lembrando que as vagas são limitadas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí