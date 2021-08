Secretaria de Educação divulga novo cronograma de retorno às aulas presenciais para alunos da rede municipal

Com a publicação da nova Resolução nº 735/2021 da Secretaria de Estado da Saúde, o Município de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Educação, elaborou um novo cronograma de retorno às aulas presenciais para os alunos da Rede Municipal, desde a Educação Infantil até o 5º ano. “Esta nova Resolução traz várias atualizações às medidas de prevenção, monitoramento e controle nas Instituições de Ensino, considerando os avanços dos estudos técnico-científicos e as estatísticas de casos confirmados do novo Coronavírus, que mostram uma situação estável e controlada de transmissibilidade”, explica a secretária de Educação Adélia Paixão.

Com as novas normas orientativas, o retorno às aulas presenciais será feito com intervalo de uma semana entre as turmas. Na próxima segunda-feira, dia 16, voltam às aulas os alunos do 2º ano da rede municipal de ensino. Os alunos do 1º ano retornam no dia 23 de agosto; os do Infantil 4 e 5 (matriculados nas escolas, CMEIs e CEIs) voltam no dia 30 de agosto; os do Maternal II (matriculados nos CMEIs e CEIs) retornam no dia 13 de setembro; e, por fim, os do Maternal I (matriculados nos CMEIs e CEIs) voltam às aulas presenciais no dia 20 de setembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente Paranavaí tem 100% dos trabalhadores da Educação imunizados com pelo menos a 1ª dose da vacina contra Covid-19 e, nos próximos dias, já tem início a aplicação da 2ª dose, respeitando os intervalos mínimos exigidos para cada tipo de imunizante.

“Conforme indicado na nova Resolução, o Governo do Estado entende que, neste momento, as atividades de ensino devem ser disponibilizadas prioritariamente na modalidade presencial para todos os alunos. Isto porque, já há pesquisas que comprovam a importância da socialização para o bem-estar emocional e a saúde geral das crianças e trabalhadores da Educação. Claro que este retorno será realizado respeitando todo o protocolo de segurança, garantindo a integridade física, mental e sensorial de todos. As medidas preventivas como a medição de temperatura na entrada das aulas, o respeito ao distanciamento mínimo exigido, o uso obrigatório de máscara e higienização das mãos sempre que preciso, continuarão sendo realizadas. Além disso, os estudantes continuarão sendo divididos em dois grupos, de acordo com a capacidade das salas de aula, e farão revezamento, alternando um dia de aula presencial e um dia de aula remota”, frisa a secretária de Educação.

De acordo com uma pesquisa realizada com os pais e responsáveis pelos estudantes da Rede Municipal de Paranavaí, 84% já indicaram que vão adotar o retorno às aulas presencial conforme o cronograma.

A secretária de Educação destaca ainda que, “o Governo do Estado indica que o retorno às aulas presenciais aconteça para todos, garantindo o direito da criança à Educação, sem que haja prejuízos no aprendizado. Sendo assim, os pais só terão a opção de manter a criança em casa, no ensino 100% remoto, se houver motivo excepcional – se a criança fizer parte do grupo do risco, tiver comorbidades, etc. Caso ainda haja alguma insegurança, orientamos que os pais conversem com as equipes de cada escola ou Centro de Educação Infantil, visitem as instalações para conferir os protocolos de segurança adotados e incentivem os filhos a irem para as aulas presenciais. Nós estamos preparados e ansiosos para receber a todos os alunos com toda segurança”, finaliza Adélia.

Lembrando que os alunos do 5º ano já retornaram às aulas presenciais escalonadas no dia 10 de maio; os do 4º ano voltaram no dia 24 de maio; e os do 3º anos retornaram no último dia 2 de agosto.

Confira o cronograma de retornos às aulas presenciais na rede municipal de ensino:

Série Data retorno 5º ano 10/05/2021 4º ano 24/05/2021 3º ano 02/08/2021 2º ano 16/08/2021 1º ano 23/08/2021 Infantil 4 e 5 (Escolas, CMEIs e CEIs) 30/08/2021 Maternal II (CMEIs e CEIs) 13/09/2021 Maternal I (CMEIs e CEIs) 20/09/2021

