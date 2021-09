Senac disponibiliza vagas para três cursos gratuitos em Paranavaí

O Senac de Paranavaí está ofertando três cursos gratuitos à população de Paranavaí. As inscrições para os cursos de informática básica com internet e mídias sociais, cabeleireiro assistente e barbeiro são limitadas e vão até a próxima quarta-feira, dia 15 de setembro.

O Senac de Paranavaí fica na Avenida Rio Grande do Norte, nº 1240. Para mais informações o número para contato é o 3474-8400.

Confira os detalhes para inscrição em cada curso:

Informática básica com internet e mídias sociais – 20 vagas

Período do curso: 20/09 a 08/12 com aulas de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h30

Carga horária: 160h

Requisitos: 14 anos e 5º ano do ensino fundamental completo

Inscrições: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=13&tc=202100132

Cabeleireiro assistente – 15 vagas

Período do curso: 20/09 a 15/12 com aulas de segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h30

Carga horária: 230h

Requisitos: 16 anos e 5º ano do ensino fundamental completo

Inscrições: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202100140

Barbeiro – 15 vagas

Período do curso: 20/09 a 14/12 com aulas de segunda a quinta-feira das 8h às 12h

Carga horária: 172h

Requisitos: 18 anos e ensino fundamental completo

Inscrições: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202100142

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí