Senac oferta curso de técnica de serviços de supermercado em Paranavaí

O município de Paranavaí ganhou do Senac mais um curso de qualificação gratuito para pessoas que estão à procura de emprego. Desta vez, o curso disponibilizado é o de técnicas de serviços de supermercado.

As inscrições podem ser realizadas pelo https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202200038. As aulas serão realizadas de terça a quinta-feira, de 5 de abril a 26 de maio, das 8h30 às 11h30. O curso possui carga horária de 42 horas e as inscrições vão até o dia 1º de abril. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos completos e o 4º ano do ensino fundamental.

O objetivo do curso é aprimorar as técnicas para o desenvolvimento das atividades operacionais de supermercado. O curso terá como conteúdo as seguintes matérias: qualidade no atendimento, operação de caixa de supermercado e técnicas de reposição de mercadorias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí