Sesc oferta 712 vagas gratuitas de inglês e espanhol em todo o Paraná

O Sesc PR oferta em todo o estado 712 vagas gratuitas nos cursos de Inglês e de Espanhol, ampliando a oferta de novas bolsas e ciente da importância do domínio de um novo idioma. As inscrições para concorrer às bolsas de estudo terminam dia 3 de julho. Como benefício, estão incluídos nas bolsas, além das mensalidades, o material didático utilizado durante as aulas, produzido pela Cambridge University Press para o curso de inglês.

Somente na capital são 85 vagas distribuídas em módulos destinados a diferentes níveis de conhecimento e a todas as idades. Em outras 27 unidades, de 26 cidades, as demais vagas estão disponíveis a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo ou dependentes de trabalhadores do comércio, estudantes da Educação Básica na rede pública de ensino e/ou estudantes da rede particular de ensino com bolsa de estudo integral. Os candidatos também deverão comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos conforme o piso nacional vigente.

As aulas gratuitas de Espanhol são ofertadas apenas nas unidades do Sesc Portão, em Curitiba, em Foz do Iguaçu, Ivaiporã e Paranavaí.

No edital é possível ter acesso à listagem completa da documentação exigida e consultar a relação de unidades que oferecem as vagas para o segundo semestre de 2023. Acesse o edital completo AQUI.

Módulos

As aulas são divididas em módulos e a cada 60 horas de curso, ou seja, um semestre, o aluno receberá certificação.

Mensalidades

Além das vagas gratuitas, o Sesc PR oferta cursos pagos de Inglês e de Espanhol. O material didático utilizado nas aulas está incluso no valor das mensalidades. O estudante também tem acesso a um livro de apoio de exercícios online ou digital.

Alunos que já cursaram inglês, é possível realizar teste de nivelamento. Para as aulas de espanhol, o Sesc PR faz uso dos materiais didáticos da Editora Edelsa.

Para obter mais informações sobre os cursos de inglês e de espanhol que o Sesc PR oferta, acesse AQUI.

Fonte: SESC PR