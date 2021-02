UEL, Unespar e UEPG adiam aplicação de provas dos vestibulares

Devido ao agravamento recente da pandemia, três universidades estaduais do Paraná optaram pelo adiamento da aplicação de provas de vestibular. As decisões se baseiam, principalmente, no aumento dos números relativos à Covid-19, que alcançou nesta sexta-feira (26/2) a marca de 633.525 casos no Estado.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) suspendeu o Vestibular 2020, que aconteceria nos dias 7 e 8 de março, e os Processos Seletivos Seriados (PSS) I, II e III, agendados para os dias 14, 21 e 28 do próximo mês. De acordo com a Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), o vestibular foi reagendado para 2 e 3 de maio, enquanto os PSS I, II e III devem ocorrer em 16, 23 e 30 de maio.

O reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto ressalta que a decisão protege os servidores da instituição e atende, especialmente, ao apelo dos pais dos estudantes, preocupados com a possibilidade de exposição dos filhos ao novo coronavírus, durante as provas.

“Agimos de forma responsável porque nossas provas acontecem em 13 cidades do Paraná. Esses municípios estão mudando seus decretos de forma dinâmica e diária, o que inviabiliza a realização das provas. Essa é a nossa contribuição para diminuição de circulação de pessoas pelo Estado, inclusive evitando o ingresso de pessoas de outras unidades da Federação, onde há maior circulação das novas cepas do vírus”, enfatiza o reitor.

Na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) as provas do Vestibular 2021 estavam previstas para os dias 7 e 10 de março. A decisão foi tomada em conjunto pela reitoria e direções dos câmpus. O novo cronograma do Processo Seletivo será divulgado no site vestibular.unespar.edu.br.

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), o calendário do Vestibular 2021 previa a realização de provas em 14 de março. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) vai se reunir nos próximos dias para deliberar em torno de um novo calendário de provas, chamadas de aprovados e respectivas matrículas, a partir da sinalização da Coordenadoria de Processo Seletivo (Cops).

Fonte: Agência Estadual de Notícias