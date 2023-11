Unespar divulga resultado da primeira chamada do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou nesta semana a lista de aprovados em primeira chamada no Vestibular 2024. As matrículas acontecerão entre os dias 6 e 7 de dezembro, de forma online, mediante preenchimento do requerimento de matrícula, disponível em www.unespar.edu.br/matriculas.

O edital de segunda chamada será publicado no dia 12 de dezembro de 2023 e a matrícula da segunda chamada vai de 19 a 20 de dezembro.

As provas do Vestibular 2023 foram aplicadas, de forma presencial, no dia 8 de outubro em todos os campi da Unespar e 5.542 pessoas se inscreveram, um aumento de 23% em relação ao Vestibular 2023, que obteve 4.493 inscrições para os mais de 70 cursos ofertados.

A Unespar também abrirá vagas para ingresso por meio do SiSU, com a nota do Enem 2023.

Os novos estudantes da Unespar vão estudar em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Atualmente a universidade conta com 10 mil estudantes.

