Unespar ofertará mais de 1.300 vagas pelo Sistema de Seleção Unificado

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) vai disponibilizar 1.336 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2023. Destas, 661 serão para ampla concorrência e as demais destinadas para as políticas afirmativas.

O SiSU reúne em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O edital contendo todas as orientações e protocolos para inscrição na Unespar será divulgado ainda no mês de janeiro.

As inscrições para o SiSU do primeiro semestre serão realizadas de 16 a 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet. O resultado dos aprovados sairá dia 28 de fevereiro. A seleção para as vagas ocorrerá com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Nem todos os cursos da Unespar oferecem vagas para o SiSU. A exceção ocorre com aqueles que exigem Teste de Habilidades Específicas (THE). São eles: no campus de Curitiba I/Embap: Superior de Canto, Superior de Instrumento e Música; no campus de Curitiba II/FAP: Artes Cênicas e Música Popular.

A Unespar oferece ainda mais duas oportunidades de ingresso na universidade: o Processo Seletivo de Ingresso por Vagas Remanescentes e o Edital de Vagas Ociosas.

Fonte: Agência Estadual de Notícias