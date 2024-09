Unespar realiza aulas online gratuitas para revisão de conteúdos do vestibular 2025

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) planejou uma série de aulas de revisão para os alunos de ensino médio de escolas da rede pública inscritos no vestibular 2025. Totalmente gratuitos, os conteúdos são online, com transmissão em tempo real pela Internet, com o objetivo de reforçar as principais temáticas que serão abordadas nas provas e possibilitar o acesso ao maior número de estudantes interessados em consolidar os conhecimentos.

A primeira transmissão aconteceu na manhã desta terça-feira (17/9) com temas relacionados a arte, biologia, filosofia, física, geografia, história, linguagens, literatura, matemática, química, redação e sociologia. As próximas aulas online estão previstas para 19 e 25 de setembro. A expectativa é realizar aulões presenciais em outubro, com a finalidade de maximizar o desempenho dos candidatos e aumentar a confiança e a preparação dos estudantes para o exame.

São ofertadas nesta edição do vestibular da Unespar um total de 1.741 vagas, distribuídas em 84 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnologias. As inscrições seguem até 14 de outubro, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 50.

As provas serão aplicadas em 8 de dezembro em Curitiba e nas outras seis cidades onde estão localizados os câmpus universitários da instituição: Paranavaí e Loanda, na região Noroeste; Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste; Paranaguá, no Litoral; e União da Vitória, no Sul do Estado. A série de aulas preparatórias para o vestibular conta com a parceria dos núcleos Regionais de Educação desses municípios.

A coordenadora da iniciativa, professora Patrícia Josiane Tavares da Cunha Fuza, destaca o compromisso da universidade com a democratização do ensino. “A ideia é promover aulões com conteúdo de qualidade para toda a comunidade escolar do Paraná e proporcionar mais um instrumento preparatório para o ingresso de estudantes no ensino superior, aumentando as chances para a carreira profissional”, afirma.

As aulas de revisão da Unespar também serão úteis para os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujas provas estão marcadas para novembro deste ano.

Política Afirmativa – A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas. No ato da inscrição, os candidatos podem solicitar atendimento especial, conforme determina a legislação, a exemplo de mulheres lactantes e pessoas com deficiências físico-motora, visual e auditiva; dislexia; transtorno do espectro autista (TEA); transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); entre outras condições.

Outros Vestibulares – As universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Norte do Paraná (UENP) estão com as inscrições abertas para os respectivos vestibulares. Os prazos de encerramento variam entre 30 de setembro e 15 de dezembro. As universidades estaduais de Londrina (UEL) e do Centro-Oeste (Unicentro) encerraram o período de inscrições.

As provas das universidades ligadas ao Governo do Paraná serão realizadas entre 13 de outubro e 12 de janeiro, de acordo com o cronograma específico de cada instituição. Juntas, as sete instituições somam 438 opções de cursos de graduação em 29 municípios de todas as regiões do Paraná, com mais de 19 mil vagas ofertadas anualmente.

Serviço:

Aulas online de revisão para o vestibular da Unespar 2025

Cronograma:

1ª Transmissão: 17 de setembro – 8h às 11h40

2ª Transmissão: 19 de setembro – 8h às 11h40

3ª Transmissão: 25 de setembro – 8h às 11h40

Vestibulares das universidades estaduais:

UEPG

Inscrições: até 30 de setembro (AQUI)

Provas 8 de dezembro

Unespar

Inscrições: até 14 de outubro (AQUI)

Provas: até 8 de dezembro

UENP

Inscrições: até 20 de outubro (AQUI)

Provas: 1º de dezembro

UEM

Inscrições: 1º de outubro a 5 de novembro (AQUI)

Provas: 12 de janeiro

Unioeste

Inscrições: até 11 de novembro (AQUI)

Provas 15 de dezembro

UEL e Unicentro (inscrições encerradas)

UEL: 17 e 18 de novembro

Unicentro: 13 de outubro

Fonte: Agência Estadual de Notícias