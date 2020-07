Unespar recebe doação de 1200 smartphones da Receita Federal

Em uma iniciativa da Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) recebeu uma doação de 1200 smartphones num valor total R$ 786,7 mil. O ofício, encaminhado à Receita Federal pelo reitor Antonio Carlos Aleixo, solicitou os equipamentos por meio do Programa de Doação de Mercadorias Apreendidas.

A entrega foi realizada na sexta-feira, 03 de julho, na Receita Federal, em Foz do Iguaçu, e os equipamentos foram encaminhados à Reitoria sob escolta da Polícia Militar, por meio do apoio da Academia Policial Militar do Guatupê, que integra a Unespar. A iniciativa também teve a participação do Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH) da universidade.

Agora, os equipamentos serão incorporados ao Patrimônio da Unespar e a Proplan, Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd) e CEDH irão lançar, nos próximos dias, um edital conjunto de apoio pedagógico que visa o empréstimo de aparelhos a estudantes com comprovada fragilidade econômica. A intenção é proporcionar a inclusão aos estudantes que não possuem qualquer equipamento ou apresentem dificuldades para a realização das atividades remotas.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Unespar