Universidades estaduais com inscrições abertas ofertam 5,3 mil vagas

As universidades estaduais do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (Uenp) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) estão com inscrições abertas para os vestibulares de 2021. Ao todo, as três instituições de ensino dispõem de 5.398 vagas, distribuídas em 135 cursos de graduação, em 14 municípios paranaenses.

Além dos processos seletivos, as universidades também oferecem vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – plataforma do Ministério da Educação que seleciona estudantes para ingresso no Ensino Superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Unespar disponibiliza duas formas de ingresso: a média final do Vestibular 2021 e o Enem (edições 2018 ou 2019). As 2.870 vagas estão distribuídas em 68 cursos em Curitiba e cidades de diferentes regiões do Estado: Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste; Paranaguá, no Litoral; Paranavaí, no Noroeste; e União da Vitória, no Sul do Estado. As inscrições seguem dia 17 de fevereiro.

Na Unicentro o prazo de inscrição foi prorrogado até 18 de fevereiro. São 1.445 vagas, em 40 cursos, em diferentes localidades: Guarapuava, Irati e Prudentópolis, no Centro-Sul do Estado; Chopinzinho e Coronel Vívida, no Sudoeste; e Pitanga, município da região Central do Paraná. As inscrições serão exclusivamente pela internet e a aplicação das provas está prevista para os dias 11 e 12 de abril.

“As inscrições foram reabertas devido aos inúmeros pedidos de pessoas que tiveram dificuldade em acessar o boleto bancário. É também mais uma oportunidade para aqueles que não tinham se inscrito”, explica a coordenadora de Processos Seletivos da Unicentro, Maria Mores.

Na Uenp, devido à pandemia do novo coronavírus, a prova do vestibular será aplicada em apenas um dia (18 de abril), nas cidades onde estão situados os campus da instituição: Jacarezinho, no Norte Pioneiro; Bandeirantes e Cornélio Procópio, na região Norte do Estado. A universidade oferta 1.083 vagas para 27 cursos de graduação.

As inscrições para o Vestibular da Uenp seguem abertas até 10 de março. Os interessados podem efetuar as inscrições pela Internet ou nos próprios campus, em computadores que serão fornecidos pela universidade, mediante agendamento, via e-mail vestibular@uenp.edu.br.

Nova Data – A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) remarcou a prova do Vestibular 2021 para 4 de julho. As inscrições podem ser feitas entre 26 de abril e 28 de maio. A prova ocorrerá em dia único, em dois turnos (manhã e tarde).

Tradicionalmente, o vestibular da Unioeste é realizado no ano anterior ao ingresso dos novos alunos, no entanto, com a pandemia e a suspensão das atividades acadêmicas, a universidade decidiu que a prorrogação poderia oferecer melhores condições aos candidatos para se prepararem para o vestibular. Mais informações e detalhes serão disponibilizados posteriormente.

Confira os links para as inscrições nos vestibulares 2021:

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

2.870 vagas, 68 cursos

Inscrições até 17 de fevereiro (clique aqui)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

1.445 vagas, 40 cursos

Inscrições até 18 de fevereiro (clique aqui)

Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp)

1.083 vagas, 27 cursos

Inscrições até 10 de março (clique aqui)

Fonte: Agência Estadual de Notícias