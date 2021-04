Universidades estaduais ofertam 2.508 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada

As universidades estaduais do Paraná estão com 2.508 vagas abertas em 195 cursos de graduação no Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições iniciam nesta terça-feira (6/4) e encerram na sexta-feira (9/4). Elas devem ser efetuadas exclusivamente pela internet no site http://sisu.mec.gov.br/.

O SiSU é o sistema disponibilizado pelo Ministério da Educação, que seleciona estudantes para vagas em cursos de graduação disponibilizadas pelas instituições públicas de ensino superior.

Entre as estaduais, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) é a que mais oferta vagas, são 1.050 em 72 cursos de graduação. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aparece em seguida com 581 vagas em 47 cursos e a Unicentro disponibiliza 570 vagas para 49 cursos. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) também participa do SiSU e está com 307 vagas abertas em 27 cursos.

Segundo a responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL, Sandra de Oliveira Garcia, as exigências para concorrer a uma das vagas são as mesmas do próprio Enem: não zerar em nenhuma das áreas de conhecimento ou na redação. Ela também reitera que as notas de corte disponibilizadas são somente uma referência para os estudantes, pois podem ser diferentes das exigidas para ingresso neste ano.

Seleção – Caso o candidato não seja classificado dentro do limite de vagas, ele deve manifestar interesse em participar da lista de espera diretamente no site do SiSU. Na sequência, após publicação da lista de espera, que será divulgado pelas universidades, o candidato deve confirmar seu interesse de vaga. Após a confirmação de interesse, o candidato deve ficar atento às chamadas para as matrículas que serão divulgadas nos sites das universidades.

Resultado – O resultado da chamada regular será divulgado no dia 13 de abril, no site do Sisu. Os candidatos não convocados para matrícula na chamada regular deverão manifestar interesse na lista de espera entre os dias 13 e 19 de abril.

Confira o Cronograma

Inscrições: de 6 a 9 de abril de 2021

Resultado da classificação: 13 de abril

Período de Pré-Matrícula Online: de 14 a 19 de abril

Matrícula – Primeira Chamada: a partir de 14 de abril

Fonte: Agência Estadual de Notícias