Vestibular da Unespar reúne 5,5 mil pessoas neste domingo sete cidades

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) realiza neste domingo (8/10) o Vestibular 2024. Ao todo, são 5.542 candidatos na disputa por 2.322 vagas em mais de 70 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Neste ano, a instituição registrou um aumento de 23% na quantidade de estudantes inscritos, em relação ao vestibular anterior, que obteve 4.493 inscrições.

A prova será aplicada nos dois campus da Unespar em Curitiba e nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Loanda, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13 horas, horário de Brasília. A prova terá início às 13h30.

Os estudantes devem comparecer aos locais de prova conforme o ensalamento de cada campus e levar, obrigatoriamente, documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica com tinta azul ou preta. De acordo com o Manual do Candidato, não serão aceitos documentos como certidão de nascimento, certidão de casamento, título de eleitor, carteira de estudante, carteira funcional, ou protocolo de requerimento de expedição de qualquer tipo de documento.

Segundo o edital do Vestibular 2024, as provas serão divididas em dois grupos, sendo um com redação e prova objetiva de múltipla escolha e o outro somente com prova de redação. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no manual do candidato.

Atendimento Especial – Para assegurar condições de igualdade na seleção dos futuros universitários, a Unespar providenciou atendimento especial para 136 candidatos nos seguintes locais de prova: Curitiba (56); Apucarana (15); Campo Mourão (12); Paranaguá (17); Paranavaí (24); e União da Vitória (12). O benefício contempla pessoas com deficiências físico-motora, visual e auditiva, além de transtorno do espectro autista (TEA) e transtornos funcionais específicos, como dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, distúrbios de aprendizagem, entre outras condições.

Revisão– A Unespar organizou uma série de aulas online de revisão para os estudantes do ensino médio da rede pública. A ação contou com a parceria da Prefeitura de Paranavaí e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed), por meio dos núcleos regionais de Educação (NRE) das cidades onde estão localizados os campus acadêmicos. São três vídeos com mais de 10 horas de conteúdo, disponibilizados de forma gratuita no canal da universidade no YouTube (aqui).

Serviço:

Vestibular da Unespar 2024

Quando: 8 de outubro

Abertura dos portões: ao meio-dia, pontualmente (horário de Brasília)

Divulgação do resultado: 22 de novembro

Endereços dos locais de prova:

Apucarana

Av. Minas Gerais, nº 5.021 – Vila São Miguel

Campo Mourão

Av. Comendador Norberto Marcondes, nº 733 – Centro

Curitiba – Campus 1

Rua Barão do Rio Branco, nº 370 – Centro

Rua Saldanha Marinho, nº 131 – Centro

Curitiba – Campus 2

Rua dos Funcionários, nº 1.357 – Cabral

Rua Salvador Ferrante, nº 1.651– Boqueirão

Paranaguá

Rua Comendador Correa Junior, nº 117 – Centro

Paranavaí

Av. Gabriel Experidião, s/n – Morumbi

Loanda

Rua Mato Grosso, nº 240 – Alto da Glória

União da Vitória

Praça Coronel Amazonas, s/n – Centro

Fonte: Agência Estadual de Notícias