Vestibular da Unespar será no dia 8 de dezembro; são 5,9 mil inscritos

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) já divulgou o ensalamento do Vestibular 2025 para os 5.963 inscritos. São ofertadas mais de 1.700 vagas para mais de 70 cursos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória. Os alunos vão ingressar na universidade em 2025.

A prova será aplicada no dia 8 de dezembro, de forma presencial, nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus. Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h. A prova começará 13h30.

Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos: Grupo I - Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha; e Grupo II - Prova de Redação.

Cada curso da Unespar optou por qual grupo de prova seus futuros estudantes deverão resolver. Para conferir informação acerca dos conteúdos programáticos da prova, acesse o Manual do Candidato e da Candidata, ou o edital de abertura das inscrições. A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas.

Alguns cursos da área das Artes, da Unespar, campi Curitiba I/Embap e Curitiba II/FAP, necessitam de Teste de Habilidades Específicas (THE). São eles: Curitiba I/Embap: Superior em Canto, Composição e Regência, Instrumento e Licenciatura em Música; e Curitiba II/FAP: Artes Cênicas e Música Popular.

Para esses cursos, as provas objetivas e de redação têm caráter classificatório, e o THE conta como uma 2ª fase do processo seletivo. A convocação de candidatos aprovados para o THE será divulgada no dia 14 de dezembro. As provas serão aplicadas entre os dias 17 e 18 de dezembro, conforme cronograma disponibilizado no edital.

O resultado do Vestibular 2024 da Unespar será divulgado no dia 10 de janeiro.

Fonte: Agência Estadual de Notícias