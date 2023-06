Vestibular dos três novos cursos da Unespar em Loanda acontece neste domingo

Já está disponível o ensalamento para o vestibular dos novos cursos tecnológicos da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), ofertados na cidade de Loanda.

A prova acontecerá neste domingo (4/6), na cidade de Loanda, de forma presencial, e estima-se a presença de 160 candidatos/as. Os portões permanecerão abertos da 13h às 13h30 e a avaliação iniciará às 14h. O tempo para a conclusão da prova é de 2h30.

A seleção acontece apenas por meio de uma prova de redação, com um único tema. Os gêneros discursivos que poderão ser solicitados são: carta do leitor, comentário crítico, resposta interpretativo-argumentativa, resumo e artigo de opinião.

O candidato deve levar consigo, obrigatoriamente, um documento oficial de identificação e caneta esferográfica azul ou preta.

A Unespar está inaugurando três novos cursos tecnólogos em Loanda, que estão vinculados ao campus de Paranavaí: Agroecologia, Gestão de Produção Industrial e Gestão do Turismo. Eles são ofertados no período noturno, cada um com 40 vagas. As atividades acadêmicas serão realizadas na antiga Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor).

O curso de Agroecologia formará profissionais aptos para planejar, orientar e administrar a produção rural, observando aspectos de conservação do meio ambiente e de aplicação de tecnologias sustentáveis para o campo.

No curso de Gestão da Produção Industrial os estudantes serão capacitados para propor soluções e melhorias no setor da indústria, observando a otimização de materiais e a aplicação de normas de segurança do trabalho e gestão ambiental.

Os egressos do curso de Gestão do Turismo poderão atuar em diferentes atividades e organizações do segmento, como: analista de produtos de viagem em agências de turismo; agente de ecoturismo; analista de turismo corporativo; centros gastronômicos, empresas de eventos, hospedagem, recreação e lazer; consultoria; companhias aéreas e cruzeiros marítimos; e órgãos públicos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias