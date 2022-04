Adolescentes que quiserem tirar título de eleitor podem receber ajuda no Centro da Juventude

Os adolescentes de Paranavaí que vão completar 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022, e que querem tirar o título de eleitor para participar das eleições deste ano, podem comparecer no Centro da Juventude para receber ajuda com o cadastramento on-line. A data limite para o cadastramento é até 4 de maio. Após este prazo, a retirada e regularização do título serão encerradas pelo TSE. O serviço de assessoramento aos adolescentes está sendo oferecido com o objetivo de ajudar aqueles que não têm acesso fácil à internet e incentivar o protagonismo e exercício da cidadania.

Para ter ajuda com o cadastramento on-line, basta que o adolescente compareça no Centro da Juventude de segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 13h às 17h, portanto documento oficial de identidade com foto e um comprovante de residência recente.

Lembrando que a equipe do Centro da Juventude irá atender apenas adolescentes de 15 anos (que farão 16 anos até o dia 2 de outubro) até 18 anos incompletos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí