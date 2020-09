Paranavaí tem cinco candidatos a prefeito

Com o fim do prazo legal para registro de candidatura para as eleições 2020, Paranavaí tem cinco candidatos a Prefeitura e 125 candidatos a Câmara Municipal cadastrados no TSE. A eleição está marcada para ocorrer no dia 15 de novembro.

Os candidatos a prefeito de Paranavaí são:

Cesar Alexandre (PT) com Professora Elvira (PT) como vice;

Delegado KIQ (Pode) com Pedro Baraldi (PSL) como vice;

Demerval Silvestre (PSC) com Ieda Santos (PSC) como vice;

Eduardo Dal Pra (PDT) com Lucas Barone (MDB) como vice;

Marcos Aurelio (PSTU) com Silvana do PSTU como vice.

No momento, todas candidaturas ainda aguardam julgamento do TSE.

Os candidatos à Prefeitura de Paranavaí declararam à Justiça Eleitoral patrimônio que vai de R$ 153 mil a R$ 1,5 milhões. Já os candidatos a vice-prefeito, declararam patrimônio entre R$ 10 mil e R$ 1,8 milhões. Esta declaração de patrimônio é obrigatória e deveria ser feita até as 19h deste sábado (26/9).

O Paranavaí Online consultou o site do TSE na noite neste domingo (27/9) e encontrou os seguintes patrimônios, listados em ordem alfabética:

Cesar Alexandre - R$314.914,34

Delegado KIQ - R$153.479,24

Demerval Silvestre - não teve bens declarados

Eduardo Dal Pra - R$1.528.152,00

Marcos Aurelio - R$430.000,00



Também consultamos para saber o patrimônio declarado dos candidatos a vice-prefeito:

Professora Elvira (vice de Cesar Alexandre) - R$60.613,75

Pedro Baraldi (vice de Delegado KIQ) - R$1.862.949,84

Ieda Santos (vice de Demerval Silvestre) - não teve bens declarados

Lucas Barone (vice de Eduardo Dal Pra) - R$10.000,00

Silvana do PSTU (vice de Marcos Aurelio) - R$200.000,00



No caso do candidato a prefeito e sua vice que não tiveram bens declarados, atualizaremos esta notícia caso o site do TSE passe a incluir essa informação.

Com informações do TSE