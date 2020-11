Resultado das eleições 2020 para prefeito e vereador em Paranavaí

Com o final das apurações, o TRE divulgou o resultado final das eleições 2020 para prefeito e vereadores em Paranavaí, com Delegado KIQ sendo reeleito com 26.576 votos, 58,05% do total de válidos.

Resultado final para prefeito - em destaque o eleito

Núm. Candidato Candidato Partido Votação % Válidos 19 DELEGADO KIQ PODE 27.525 votos 64,15% 12 EDUARDO DAL PRA PDT 12.079 votos 28,15% 13 CESAR ALEXANDRE PT 2.740 votos 6,39% 20 DEMERVAL SILVESTRE PSC 450 votos 1,05% 16 MARCOS AURELIO PSTU 115 votos 0,27%

Resultado final para vereador - somente os eleitos