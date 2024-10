Resultado das eleições 2024 para prefeito e vereador em Paranavaí

Com o final das apurações, o TSE divulgou o resultado final das eleições 2024 para prefeito e vereadores em Paranavaí, com Maurício Gehlen (PSD) sendo eleito com 29.496 votos, 66,64% do total de votos.

Resultado final para prefeito - em destaque o eleito

Núm. Candidato Candidato Partido Votação % Válidos 55 Maurício Gehlen PSD 29.496 66,64% 15 Aryldo Zoccante MDB 9.092 20,54% 13 Professor César Alexandre PT 5.578 12,60% 29 Adriano Teixeira (anulado - sob júdice) PCO 93 0,21%

Resultado final para vereador - somente os eleitos

44123 SAMPAIO UNIÃO 2.408 votos Eleito por QP 30123 CARLOS AUGUSTO DO CARTÓRIO NOVO 1.814 votos Eleito por QP 55000 MARIA CLARA PSD 1.473 votos Eleito por QP 36900 MAURICIO MIRANDA AGIR 1.330 votos Eleito por QP 23000 MANCHA DA SAÚDE CIDADANIA 1.312 votos Eleito por QP 55555 DR WALDUR TRENTINI DA ABRACCCE PSD 1.288 votos Eleito por QP 13013 JOSIVAL MOREIRA PT 1.125 votos Eleito por QP 45190 SARGENTO MARRIQUE PSDB 1.102 votos Eleito por QP 10500 PROFESSORA IVANY REPUBLICANOS 1.056 votos Eleito por QP 10789 RAUNY AGUIAR REPUBLICANOS 930 votos Eleito por média 36360 GABRIEL LUIZ AGIR 841 votos Eleito por média 44444 GALVÃO UNIÃO 814 votos Eleito por média 55010 PROF CIDA GONÇALVES PSD 734 votos Eleito por média 11011 PROFESSOR UTRILA PP 701 votos Eleito por QP 13123 PROFESSOR CARLOS PT 700 votos Eleito por média

Com informações do TSE