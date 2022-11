Agência do Trabalhador terá dia exclusivo para atendimento de profissionais da construção civil

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fará uma ação especial para trabalhadores que buscam vaga de emprego na área da construção civil. Nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, a Agência terá atendimento exclusivo para contratação de profissionais desta área.

São 65 vagas de empregos disponíveis em 6 empresas da cidade. As funções disponíveis são: ajudante de obras, mestre de obras, pedreiro, armador, carpinteiro, eletricista, pintor, servente de pedreiro, encanador e técnico em segurança no trabalho.

“Estamos com demanda muito grande para preencher essas vagas. Com esse dia exclusivo, nosso intuito é conseguir recrutar o maior número de candidatos e dar à população a oportunidade de um emprego”, disse a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumastu.

As pessoas interessadas devem ir até a Agência do Trabalhador na quinta-feira, dia 3/11, a partir das 8h. A orientação é que os profissionais levem seus currículos para a entrevista.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí