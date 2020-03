A Agência do Trabalhador, em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), através do programa SENAC rumo ao emprego, está ofertando 40 vagas em um curso com certificado de participação para pessoas desempregadas. O objetivo é alavancar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho.

O curso será dividido em duas etapas: a primeira vai focar no desenvolvimento do currículo e impressão de cinco unidades por participante; e a segunda etapa terá uma consultoria de imagem, corte de cabelo e barba e noções de maquiagem. “Essa é mais uma oportunidade que o município está ofertando para as pessoas que estão desempregadas e precisam entrar no mercado de trabalho. Serão apenas 40 vagas, por isso, quem tiver interesse deve correr para garantir sua inscrição”, disse a gerente da Agência do Trabalhador de Paranavaí, Elen Della Pria Kumatsu.

O curso terá duração de 8 horas e os pré-requisitos mínimos para participação são: idade mínima de 16 anos e ensino fundamental incompleto. Para se inscrever, os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Paranavaí (Rua Marechal Cândido Rondon, 1701, Centro), portando os documentos pessoais. As inscrições vão até o dia 13 de março. O curso será realizado nos dias 20 e 23 de março, das 14h às 18h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí