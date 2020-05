Agência do Trabalhador já realizou mais de 500 atendimentos on-line

Por conta das medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 em Paranavaí, a Agência do Trabalhador não está realizando nenhum atendimento presencial. Porém, os servidores fazem diariamente atendimentos on-line e auxiliam os cidadãos que precisam de algum esclarecimento. Do dia 21 de março até hoje, já foram feitos 577 atendimentos.

Foram 118 atendimentos para informações sobre o Auxílio Emergencial e 13 para fazer o cadastro; Intermediação de mão de obra: 39 para abertura de vagas, 26 para informação, 20 para empregadores, 11 para trabalhadores e 1 para contratação; Seguro-Desemprego: 236 atendimentos para informações, 30 para confirmação no posto de atendimento, 25 para recursos, 24 para ativação, 23 para acertos, 9 para atendimentos domésticos e 2 judiciais.

Com o serviço funcionando de maneira on-line, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo vai aguardar a chegada dos EPI’s para retomar os atendimentos presenciais. “Assim, poderemos garantir o atendimento com todos os cuidados para os servidores e para o contribuinte, e atender não somente para o Seguro-Desemprego, mas também para a busca de vagas de emprego”, ressaltou Carlos.

Para dar entrada no Seguro-Desemprego, o trabalhador precisa acessar o site do Ministério do Trabalho (https://servicos.mte.gov.br). A Agência do Trabalhador também disponibilizou um link de acesso à Jornada Digital do Seguro-Desemprego, um guia completo com o passo a passo para ajudar o trabalhador a preencher o pedido. Basta acessar o link https://bit.ly/2Jn7biJ

Quem tiver dúvidas sobre a utilização do sistema, pode ligar gratuitamente para o número 158 para receber orientações. E para solicitar confirmação dos requerimentos no Posto de Atendimento e acertos de divergências de informações pós-entrada web, basta encaminhar um e-mail para agpvaicovid19@gmail.com

“Os casos especiais, como os trabalhadores domésticos dispensados sem justa causa e os trabalhadores com sentença judicial, precisam enviar fotos de alguns documentos específicos pelo canal de comunicação oficial da Agência do Trabalhador (e-mail agpvaicovid19@gmail.com) para poder dar entrada no Seguro-Desemprego”, frisa a gerentes da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumatsu.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí