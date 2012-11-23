Agência do Trabalhador realiza mutirão de vagas para o Triunfo Supermercados

A Agência do Trabalhador de Paranavaí realizará na próxima quarta-feira (10/12), às 8h30, um mutirão de contratação para o Triunfo Supermercados. As oportunidades são para diversas funções e níveis de experiência.

Ao todo, estão disponíveis vagas para repositor de mercadorias (4), repositor de FLV (2), balconista de padaria (3), encarregado (2), gerente (1), açougueiro (3), balconista de açougue (4), operador de caixa (8), fiscal de caixa (2), limpeza em geral (1) e auxiliar financeiro (2).

Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada na Agência do Trabalhador de Paranavaí. É importante que os candidatos levem documentos pessoais e currículo atualizado.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí