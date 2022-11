Agência do Trabalhador terá "Mutirão do Emprego" no próximo dia 21

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fará uma ação especial para o preenchimento de vagas de empregos em diversas empresas da cidade. No próximo dia 21 de novembro, a agência estará dedicada na intermediação para preenchimento de aproximadamente 200 vagas de empregos.

Durante todo o dia, diversas empresas estarão com seus representantes na Agência do Trabalhador para realizar entrevistas. Até o momento, cinco empresas já estão confirmadas. Outras que tiverem interesse nesta ação podem entrar em contato com a agência para participarem do mutirão.

“Com o intuito de ampliar as oportunidades de trabalho e consequentemente atender da melhor forma possível os consumidores é que a Agência do Trabalhador realiza essa ação. O Município vem investindo na decoração de natal com o intuito de atrair toda nossa região para consumir no comércio da cidade e precisamos nos preparar para recepcionar os consumidores. Diversas empresas estão dispostas a contratar e faremos essa intermediação”, disse a gerente da Agência do Trabalhador de Paranavaí, Elen Della Pria Kumatsu.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí