Agência do Trabalhador vai abrigar mutirão de empregos do Supermercado Amigão no dia 18

A Agência do Trabalhador de Paranavaí vai abrigar um mutirão de empregos para vagas disponíveis no Supermercado Amigão, na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro. São 16 vagas abertas para os cargos de auxiliar de auxiliar de açougue (1), repositor de FLV (1), repositores de mercearia (4), empacotador (1) e operadores de caixa (9).

Para participar das entrevistas, basta se dirigir à Agência do Trabalhador na segunda-feira (18), das 8h30 às 15h, com currículo em mãos. A Agência do Trabalhador fica na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701 – Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí