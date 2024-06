Agência do Trabalhador vai abrigar mutirão de empregos para um supermercado

O município de Paranavaí, através da Agência do Trabalhador, vai abrigar nesta quinta-feira (dia 27) um mutirão de empregos realizado pelo Supermercado Amigão. Estarão disponíveis vagas para o cargo de operador de caixa.

O mutirão vai acontecer dentro da Agência do Trabalhador de Paranavaí, no dia 27 de junho, das 9h às 12h. Os representantes da empresa vão realizar as entrevistas com os candidatos, que devem levar consigo os documentos pessoais (RG e CPF).

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí