Agência do Trabalhador vai abrigar mutirão de vagas de emprego para rede de restaurante

O município de Paranavaí, através da Agência do Trabalhador, vai abrigar na próxima na próxima semana um mutirão de empregos realizado pela empresa Madero. Estarão disponíveis 10 vagas para trabalhar como auxiliar de cozinha na unidade de Maringá.

O mutirão vai acontecer dentro da Agência do Trabalhador de Paranavaí no dia 18 de janeiro (quinta-feira) a partir das 8h30. Os interessados devem comparecer com currículo e documentos pessoais, além de cumprir os seguintes requisitos: acima de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em turnos. Não é necessário ter experiência na área. A empresa vai fornecer transporte, refeição, uniforme, assistência médica e odontológica, além do alojamento.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí