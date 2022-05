Agência do Trabalhador vai realizar mutirão de emprego on-line

A Agência do Trabalhador de Paranavaí vai realizar em parceria com a Indemil (Indústria Alimentícia de Paranavaí) um mutirão de emprego on-line. Durante os próximos 10 dias, haverá um formulário disponível para que os interessados manifestem o interesse em trabalhar na empresa.

A indústria está com diversas vagas abertas para mais de 16 setores diferentes. “Não será necessário nenhuma pessoa ir até a empresa e nem fazer agendamento para vir até a Agência do Trabalhador em busca de uma vaga de trabalho na Indemil. Todo o processo será realizado de maneira on-line. A orientação que damos é que os interessados devem preencherem corretamente o formulário”, explica a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Kumatsu.

Para participar da seleção é necessário ter uma conta Google (gmail) e realizar o preenchimento do formulário totalmente on-line: https://bit.ly/formularioindemil. “Os interessados devem deixar um telefone para contato e ficar atento, pois entraremos em contato”, finaliza Elen.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí