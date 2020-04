A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, por meio do Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Emprego e Renda, disponibiliza uma nova ferramenta para atendimento ao trabalhador e empregador - o Chat do Trabalhador - criado como um canal de comunicação e orientação entre trabalhadores e profissionais das Agências do Trabalhador.

No chat, os empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil, e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine fácil e Paraná Serviços, vão receber o suporte técnico no ato da dificuldade, fazendo com que o trabalhador consiga chegar ao seu destino, seja para acionar o seguro desemprego, ou fazer o encaminhamento e oferta para vagas de emprego.

Para acessar o chat, basta entrar no link www.justica.pr.gov.br/Trabalho.

O objetivo é amenizar as dificuldades dos trabalhadores que não estão conseguindo ser atendidos adequadamente, como era na forma presencial nas agências. “Nos preparamos para realizar o trabalho remoto e estamos prontos para dar todo o suporte necessário ao trabalhador e empregador”, disse o secretário Ney Leprevost.

“Essa é mais uma ferramenta para que o trabalhador possa ser atendido da maneira mais rápida de segunda a sexta das 8h às 17h”, explicou o gerente da Agência do Trabalhador de Curitiba, Rafael Santos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias