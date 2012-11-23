Amigão Supermercados realiza mutirão de empregos em Paranavaí na quinta-feira (22)

O Amigão Supermercados, unidade do Jardim Ouro Branco, realizará na quinta-feira (22) um mutirão de empregos com vagas para diferentes funções, entre elas caixa, repositor e empacotador.

A seleção acontecerá na Agência do Trabalhador de Paranavaí, a partir das 8h30. Os interessados deverão comparecer ao local com documentos pessoais (RG e CPF) e currículo impresso com foto.

A Agência do Trabalhador fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí