Caged: Paranavaí foi o 13º município que mais gerou empregos no Paraná em 2023

Paranavaí finalizou mais um ano como destaque na geração de empregos no estado do Paraná. Com seguidos meses com saldo positivo e uma economia que demonstrou estar em plena ascensão, o município terminou o ano de 2023 na 13ª colocação em todo o estado.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) mostram que Paranavaí teve 12.572 admissões e 11.202 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.370 empregos gerados durante o ano de 2023, superando as seguintes cidades: Campo Mourão (20º), Arapongas (21º), Pato Branco (32º), Cianorte (36º) e Umuarama (38º).

Todos os setores terminaram o ano de forma positiva, com destaque para o setor de serviços que finalizou 2023 com +962 empregos. Os demais setores terminaram da seguinte forma: indústria (+189), comércio (+114), construção (+88) e agropecuária (+17).

“Esses números mostram o nosso potencial em todos os setores da economia. Para nós, é uma grande conquista e nos enche de alegria, pois nos preparamos para chegar a esse patamar. Paranavaí está preparada e capacitada para o mercado de trabalho e toda cidade ganha com isso”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí