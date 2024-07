Caged: Paranavaí teve saldo positivo de mais de 140 empregos no mês de maio

Paranavaí não para de se destacar quando o assunto é geração de empregos. O novo levantamento do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) mostra que o município segue tendo ótimos resultados. Durante o mês de maio, foram 1.216 admissões e 1.076 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 140.

O resultado coloca Paranavaí entre os 11 municípios que mais geraram empregos no mês de maio entre os 399 municípios do estado do Paraná. No acumulado de 2024, Paranavaí tem 6.293 admissões e 5.537 desligamentos, gerando um saldo positivo de 756 empregos.

“Em Paranavaí contamos com indústrias, comércios, prestações de serviço e também temos grandes empresas chegando. Tudo isso aumenta a nossa expectativa e faz acreditarmos que estamos no caminho certo”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí