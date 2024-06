Caged: Paranavaí teve saldo positivo de mais de 200 empregos no mês de abril

Paranavaí não para de se destacar quando o assunto é geração de empregos. O novo levantamento do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) mostra que o município segue tendo ótimos resultados. Durante o mês de abril, foram 1.261 admissões e 1.047 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 214.

O resultado coloca Paranavaí entre os 20 municípios que mais geraram empregos entre os 399 municípios do estado do Paraná. No acumulado de 2024, Paranavaí tem 5.073 admissões e 4.453 desligamentos, gerando um saldo positivo de 620 empregos.

“Em Paranavaí contamos com indústrias, comércios, prestações de serviço e também temos grandes empresas chegando. Tudo isso aumenta a nossa expectativa e faz acreditarmos que estamos no caminho certo”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí