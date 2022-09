"Dia D" para pessoas com deficiência na Agência do Trabalhador acontece nesta quarta-feira

O município de Paranavaí vai realizar nesta quarta-feira, dia 21/9, o “Dia D” na Agência do Trabalhador. Este dia é dedicado à inclusão social e profissional das pessoas com deficiências e reabilitados do INSS no mercado de trabalho. O Dia D também acontecerá em todas as agências do Paraná, no intuito de ajudar o trabalhador portador de necessidades especiais no seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Na realização do dia D, as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS participarão de uma grande ação de intermediação de mão de obra, com a presença de empresas que disponibilizarão vagas para preenchimento dos seus quadros de pessoal.

Os empregadores estarão durante todo o dia realizando processos seletivos dentro da Agência do Trabalhador, ampliando as chances de os trabalhadores com deficiência alcançarem uma inserção profissional.

“Utilizaremos a área de atendimento do Sine (Sistema Nacional de Emprego), com disponibilidade para pontos de atendimento destinados para empresas e destinados ao atendimento inicial ao trabalhador, permitindo que um mesmo candidato participe de vários processos seletivos até conseguir a aprovação, assim, os trabalhadores com deficiência serão encaminhados para diversas ofertas”, explica a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumatsu.

A Agência vai disponibilizar 30 oportunidades de emprego e contará com a presença de várias empresas. Os atendimentos acontecerão das 8h às 16h.

“Todas as pessoas, com ou sem deficiência, têm o direito, podem, devem e querem tomar suas próprias decisões e assumir as responsabilidades por suas escolhas. Ter uma deficiência não faz com que uma pessoa seja melhor ou pior. Provavelmente, por causa da deficiência, uma pessoa pode ter dificuldade para realizar algumas atividades, mas, por outro lado, pode ter extrema habilidade para fazer outras”, finalizou Elen.

Lembrando que os trabalhadores com deficiência não precisam realizar agendamento neste dia. A agência estará voltada exclusivamente este público, portanto, não terá outros atendimentos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí