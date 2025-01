Empresas de Paranavaí fazem pacto para absorver mão de obra da General Mills

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, agiu rápido para mitigar os impactos econômicos após o anúncio do fechamento da última unidade da General Mills no Paraná, no Distrito de Graciosa. Nesta sexta-feira (24), a Agência do Trabalhador registrou mais de 560 vagas disponíveis no mercado.

Grande parte dessas vagas são das empresas Indemil, Oyshi, Podium Alimentos, Suco Prat’s e GTFoods, que se mobilizaram em busca de novos profissionais para diversas áreas. A Prefeitura de Paranavaí também adotará mais medidas junto ao Governo do Estado para neutralizar a decisão da General Mills.

“Conseguimos reunir várias oportunidades de emprego para poder absorver esses trabalhadores. As empresas citadas foram muito acolhedoras e prestimosas para ajudar nesse processo”, disse a diretora da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumatsu.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, as oportunidades oferecem benefícios como vale-alimentação e vale-transporte, além de outros atrativos. Para ele, o elevado número de vagas reflete o crescimento econômico do município.

“A economia da cidade continua crescendo. Os números estão aí. Estamos próximos de alcançar, novamente, 600 vagas abertas simultaneamente, como aconteceu em novembro de 2024. Isso mostra que nossas empresas estão crescendo, gerando lucro e expandindo negócios”, afirmou Scarabelli.

As vagas disponíveis na cidade reforçam o aquecimento econômico de Paranavaí, criando um cenário favorável para trabalhadores que buscam novas oportunidades no mercado local.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS DISPONÍVEIS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR:

OPORTUNIDADES NA EMPRESA INDEMIL:

Auxiliar de Produção;

Auxiliar de Recebimento de Matéria Prima;

Auxiliar de Expedição;

Operador de Empilhadeira;

Operador de Caldeira;

Abastecedor de Caldeira;

Técnico de Segurança do trabalho;

Operador de ETA/ETE;

Mecânico Industrial;

Auxiliar de Mecânico;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Auxiliar de Cozinha;

Eletricista Industrial;

Auxiliar de Laboratório;

Vagas também destinadas às pessoas com Deficiência.

OPORTUNIDADES NA EMPRESA OYSHI

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Linha de Produção;

Inspetor de Qualidade;

Técnico de Manutenção/ Eletromecânico;

Vendedor Interno;

Zelador.

OPORTUNIDADES NA EMPRESA PODIUM ALIMENTOS

Vagas para auxiliar de linha de produção;

OPORTUNIDADES NA EMPRESA SUCO PRAT’S

Analista de Laboratório;

Assistente de PCP;

Produção;

Viveirista;

Operador de Caldeira;

Analista de TI – Protheus;

Eletromecânico.

OPORTUNIDADES NA EMPRESA GTFoods – UNIDADES PARANAVAÍ E PARAÍSO DO NORTE

Vagas para auxiliar de linha de produção

SERVIÇO - A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O telefone é (44) 3421-2339.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí