Está procurando emprego? Mutirão da Indemil oferece mais de 30 oportunidades

Amanhã (19/8), a Indemil realizará um mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Paranavaí. Serão mais de 30 vagas disponíveis para os cargos de auxiliar de linha de produção, mecânico, auxiliar de expedição e operador de empilhadeira.

A ação terá início às 8h30. Os candidatos devem levar documentos pessoais (RG e CPF).

A Agência do Trabalhador de Paranavaí está localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí