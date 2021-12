Fundação Cultural abre Concurso para seleção de músicos para integrar Orquestra Municipal

A Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural, publicou na última semana o Aviso de Licitação para o Concurso nº 004/2021, que vai selecionar 18 músicos profissionais para integrar a Orquestra Municipal no ano de 2022. As inscrições serão recebidas até às 8h30 do dia 18 de janeiro de 2022.

A licitação é aberta exclusivamente para participação de MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno de Porte). As inscrições são gratuitas e individuais e podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos com as devidas capacitações técnicas e jurídicas.

Serão selecionados um maestro titular e 17 músicos para os seguintes instrumentos: 2 saxofones alto, 2 saxofones tenor, 3 trombones, 4 trompetes, 1 contrabaixo, 2 baterias e percussões, 1 guitarra, 1 piano e 1 vocal. Um dos instrumentistas classificados ainda será selecionado para atuar também como auxiliar de maestro.

Os instrumentos escolhidos para compor a orquestra levam em consideração a formação de orquestra popular na modalidade Big Band, já tradicional na cidade. Cada músico vai realizar 40 serviços, entre ensaios e concertos, no período de 11 meses.

As inscrições serão recebidas através de um envelope fechado contendo ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível no Anexo III do Edital) e a documentação referente à Habilitação. O envelope poderá ser entregue diretamente pelo candidato, por seu representante ou ainda enviado pelo correio ou outros serviços de entrega, dentro do prazo estabelecido.

Para acessar o Edital completo e os demais arquivos relacionados ao Concurso, basta entrar no site da Prefeitura e fazer o seguinte caminho: Portal da Transparência > Licitação > Processos Licitatórios > Concurso > Concurso nº 004/2021.

Lembrando que as inscrições serão recebidas até às 8h30 do dia 18 de janeiro de 2022 na Diretoria de Compras da Prefeitura, de segunda a sexta-feira (excluindo-se feriados e pontos facultativos), durante o horário normal de expediente – das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura (Rua Getúlio Vargas, 900 – Centro); pelo telefone (44) 3421-2323, ramal 1330; ou ainda pelo e-mail compras@paranavai.pr.gov.br

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí