A GTFoods, uma das gigantes do setor avícola, oferece, periodicamente, diversas oportunidades de contratação em unidades distribuídas no estado do Paraná. Mensalmente, são contratados mais de 200 funcionários. As vagas são para funções operacionais, cargos técnicos e/ou administrativos.

De acordo com o gerente de Recursos Humanos da empresa, Osni Manteli, não há restrições quanto às candidaturas. “Temos diversas vagas e o perfil para elas é variado. Disponibilizamos oportunidades a estudantes do ensino médio, com o projeto Aprendizagem, por exemplo. Além disso, nosso perfil de candidatos contratados abrange desde aqueles com escolaridade de ensino fundamental, médio, com ou sem experiência, até os pós graduados que possuem uma vivência mais significativa”, explica Manteli.



Unidade GTFoods de Paranavaí



Processo seletivo

As vagas possuem etapas seletivas diferentes, que vão de acordo com o cargo concorrido. O processo seletivo é realizado todos os dias, com admissões efetivadas no período do dia 01 ao dia 24 de cada mês. Os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador da cidade da unidade que deseja de candidatar ou comparecer pessoalmente em uma das unidades da empresa e preencher a ficha de cadastro solicitada. Além disso, as inscrições podem ser realizadas também pelo site da GTFoods (http://www.gtfoods.com.br/) ou por envio de currículo no e-mail: recrutamento@gtfoods.com.br.

Sobre Grupo GTFoods

O Grupo GTFoods teve origem com a empresa Frangos Canção, em 1992, na cidade de Maringá (PR). Atualmente, está entre as gigantes do setor, sendo considerara uma das 500 “Maiores e Melhores” empresas do Brasil pela revista Exame. Sua força de vendas abrange o mercado interno, com atendimento de clientes em todo o país, e o mercado internacional, exportando para todos os continentes do mundo. A empresa conta com mais de 10 mil colaboradores, gerando emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento do país. Além disso, mantém seu crescimento com constante investimento e aprimoramento de seus processos produtivos, sempre atento às responsabilidades socioambientais. Mais informações: http://www.gtfoods.com.br/

Fonte: Centro de Comunicação / GTFoods