GTFoods possui mais de 20 vagas de início imediato exclusivas para área de manutenção elétrica e mecânica

Para quem está em busca de colocação no mercado de trabalho em Paranavaí e outras regiões do Paraná, a GTFoods, uma das gigantes do setor avícola, oferece, periodicamente, diversas oportunidades de contratação. Atualmente, a empresa dispõe de mais de 20 vagas de início imediato para a área de manutenção.

As oportunidades são para as funções de: eletricista e técnico em eletrotécnica; técnico e mecânico de manutenção e operador de caldeira. As contratações para essas vagas são para as unidades de Maringá, Paranavaí, Indianópolis, Paraíso do Norte e Terra Boa, no Paraná.

“Além da remuneração e potencial de crescimento interno, a contratação possui atrativos como: alimentação no local, prêmios de assiduidade, plano médico e odontológico, parcerias com universidades e convênios com farmácias, escolas e outros estabelecimentos”, relata a Coordenadora de Desenvolvimento Humano Organizacional Gente & Gestão da GTFoods, Deni Juncanssi.

Outras oportunidades

Mensalmente, são efetivados em torno de 220 colaboradores. As vagas são para funções operacionais, em cargos técnicos e/ou administrativos. Atualmente, a empresa possui mais de 200 vagas disponíveis, distribuídas nas unidades de Maringá, Paranavaí, Paraíso do Norte, Mirador, Douradina, Indianópolis, Marilena, Quatro Pontes, Rondon, São Manoel do Paraná e Terra Boa.

Deni Juncanssi destaca os benefícios dentro da empresa. “Trabalhamos internamente com divulgação de vagas, a fim de ofertar a possibilidade de crescimento e desenvolvimento aos nossos colaboradores, como por exemplo, a efetivação de um aprendiz. Colaboradores que entram na empresa, podem, futuramente, atingir cargos administrativos e/ou de liderança”, explica.

Processo seletivo

As vagas possuem etapas seletivas diferentes, que vão de acordo com o cargo concorrido. Os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador da cidade em que deseja se candidatar ou comparecer em uma das unidades da empresa e preencher a ficha de cadastro solicitada. Além disso, as inscrições podem ser realizadas também pelo site da GTFoods (http://www.gtfoods.com.br/) ou por envio de currículo no e-mail: recrutamento@gtfoods.com.br

Sobre Grupo GTFoods

O Grupo GTFoods teve origem com a empresa Frangos Canção, em 1992, na cidade de Maringá (PR). Atualmente, está entre as gigantes do setor, sendo considerara uma das 500 “Maiores e Melhores” empresas do Brasil pela revista Exame. Sua força de vendas abrange o mercado interno, com atendimento de clientes em todo o país, e o mercado internacional, exportando para todos os continentes do mundo. A empresa conta com mais de 10 mil colaboradores, gerando emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento do país. Além disso, mantém seu crescimento com constante investimento e aprimoramento de seus processos produtivos, sempre atento às responsabilidades socioambientais.

Mais informações: http://www.gtfoods.com.br/

Fonte: Centro de Comunicação/GTFoods