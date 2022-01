IBGE abre 90 vagas para cargos com salários de até R$ 2,1 mil em Paranavaí

Em 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar em todo o Brasil o novo Censo Demográfico 2022. Para a execução do levantamento populacional, o instituto está com processos seletivos abertos para a contratação de pessoal. Em Paranavaí, estão abertos três processos seletivos da seguinte forma: Agente Censitário Municipal (ACM) / Agente Censitário Supervisor (ACS) com 11 vagas; Recenseador com 81 vagas; e Agente Censitário Administrativo e de Informática (ACAI) com duas vagas.

O censo demográfico 2022 será um grande retrato da população brasileira e de suas características. Em Paranavaí, os recenseadores irão a campo em agosto de 2022 para identificar as pessoas que estavam morando na cidade na noite de 31 de julho para 1º de agosto. Os resultados obtidos vão fornecer informações essenciais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos dos setores público e privado no município.

Desde o censo demográfico de 2010, que apontou Paranavaí com 81.590 pessoas, o IBGE está fazendo uma estimativa anual da população do município. Para 2021, o Instituto estimou uma população de 89.454 pessoas em Paranavaí. Mas apenas o censo 2022 tornará possível identificar as mudanças que efetivamente ocorreram desde 2010.

Cargos

Agente Censitário Municipal (ACM)*/ Agente Censitário Supervisor (ACS)

Escolaridade: Nível Médio Completo

Remuneração Mensal: R$ 2.100,00 para o ACM e R$ 1.700,00 para o ACS

Idade: 18 anos no momento da contratação

Inscrições: 15/12/2021 a 21/01/2022 em https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Prova: 10/04/2022 das 14h30m às 18h

* os dois primeiros colocados no processo seletivo serão contratados como ACM e os demais serão ACS.

Recenseador

Escolaridade: Nível Fundamental Completo

Remuneração: Receberá por produção, mas o valor poderá ser estimado em

https://censo2022.ibge.gov.br/

Idade: 18 anos no momento da contratação

Inscrições: 15/12/2021 a 21/01/2022 em https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Prova: 10/04/2022 das 09h às 12h

Agente Censitário Administrativo e de Informática

Escolaridade: Nível Médio Completo

Remuneração Mensal: R$ 1.700,00

Idade: 18 anos no momento da contratação

Inscrições: 14/12/2021 a 10/01/2022 em

https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382

Prova: 20/02/2022

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí