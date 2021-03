IBGE abre processo seletivo para Coordenador Censitário em Paranavaí

Este ano, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai realizar um novo Censo Demográfico 2021 em todo o país. Para a execução do levantamento populacional, o instituto está com processos seletivos em todo o Brasil para a contratação de pessoal.

Em Paranavaí, serão realizadas duas seleções. Os processos seletivos já estão abertos para o preenchimento das seguintes vagas: 2 ACM, 9 ACS e 81 recenseadores. As inscrições pra ACM/ACS vão até o dia 15 de março e pra recenseador até 19 de março.

O Censo Demográfico 2021 trará um grande retrato da população brasileira e de suas características. Em Paranavaí, os recenseadores irão a campo de agosto a outubro de 2021 para identificar as pessoas que estavam morando na cidade na noite de 31 de julho para 1º de agosto. Os resultados obtidos vão fornecer informações essenciais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do Governo Federal quanto da iniciativa privada no município.

Desde o Censo Demográfico de 2010, que apontou Paranavaí com 81.590 pessoas, o IBGE está fazendo uma estimativa anual da população do município. Para 2020, o Instituto estimou uma população de 88.922 pessoas na cidade. Mas apenas o Censo 2021 tornará possível identificar as mudanças que efetivamente ocorreram desde 2010.

Os links para acesso são: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE e https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí